Bemerkenswert: Novak Djokovic hat in den beiden Partien gegen Nick Kyrgios, 2017 in Acapulco und Indian Wells, noch nicht einmal einen Satz gewonnen.

Dennoch gilt der Titelverteidiger als Favorit, wenngleich nicht als klarer.

Der Grund: Djokovic ließ seine gewohnte Souveränität im Turnierverlauf vermissen.

Der 27-Jährige profitierte dann aber im Halbfinale vom verletzungsbedingten Rückzug Rafael Nadals und zog dadurch kampflos ins Endspiel ein . Ob die zusätzliche Regenerationsphase Kyrgios in die Karten spielt, wird sich zeigen.

Eurosport.de begleitet das Wimbledon-Finale im Liveticker.

Das Match des Tages:

Ab 15:00 Uhr: Novak Djokovic (SRB/1) - Nick Kyrgios (AUS) | LIVETICKER

Djokovic - Kyrgios 2:1

Wichtig für Djokovic, dass er gut reinkommt beim Aufschlag. Nach dem Doppelfehler im ersten Spiel sieht das jetzt sehr gut aus. Zwei Asse bereits für den Serben, der im Vergleich mit Kyrgios der schwächere Aufschläger ist. Djokovic hält sein Spiel und führt mit 2:1.

Djokovic - Kyrgios 1:1

Und da kommt der Aufschlag von unten erstmals bei Kyrgios. Djokovic aber ist hellwach, geht ans Netz und spielt einen klasse Stop. Letztlich bringt auch der Australier das erste Spiel durch und gleicht aus.

Djokovic - Kyrgios 1:0

Das Wimbledon-Finale 2022 läuft, Novak Djokovic eröffnet bei eigenem Aufschlag mit dem Doppelfehler. Nur ein kleiner Fauxpas, der Serbe bringt sein erstes Spiel trotz allem durch und geht in Führung. Bedingungen sind gut, die Sonne scheint - allerdings sind die Temperaturen in der Nähe der 30-Grad-Marke.

Djokovic und Kyrgios betreten den Centre Court

Die Finalisten kommen auf den Centre Court, absolvieren den langen Weg durch die Katakomben - und dann kommen Herausforderer Kyrgios und Titelverteidiger Djokovic auf den Platz. Noch eine kurze Einschlagphase und dann geht es los.

Djokovic - Kyrgios: Countdown läuft ...

In wenigen Minuten ist so weit und wir erleben die große Final-Show zwischen dem 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic und dem Final-Novizen Nick Kyrgios. Djokovic, man mag es kaum glauben, geht mit einer Bilanz von 27 Siegen in Serie auf dem heiligen Rasen in dieses Finale. Die letzte Wimbledon-Niederlage datiert aus dem Jahr 2017, als er sich im Viertelfinale Tomas Berdych geschlagen geben musste.

Djokovic: Verhältnis zu Kyrgios besser geworden

"Ich weiß nicht so recht, ob wir es schon Männerfreundschaft nennen können, aber unsere Beziehung hat sich sehr verbessert", sagte Djokovic über seinen Gegner im Wimbledonfinale: den unberechenbaren Nick Kyrgios. Seit Januar hat sich vieles verändert. Seit der Serbe versuchte, ohne Impfung in Kyrgios' Heimatland Australien einzureisen, scheiterte und im Kreuzfeuer der Kritik stand. Damals sprang ihm Kyrgios öffentlich zur Seite. "Seitdem schreiben wir uns manchmal persönliche Nachrichten bei Instagram", sagte er.

Kyrgios untrainierbar? Das sagt Ex-Coach Eagle

Für Kyrgios war es bis ins Finale von Wimbledon ein langer Weg. Sein ehemaliger Coach Joshua Eagle spricht im exklusiven Interview mit Eurosport über das Phänomen Kyrgios, das nicht nur die Tennis-Fans in Australien spaltet, und erklärt, warum der 27-Jährige tatsächlich untrainierbar ist.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Wimbledon-Liveticker. Der lang ersehnte Tag ist angebrochen, das Finale steht unmittelbar vor der Tür. Während Djokovic nach seinem insgesamt siebten Titel an der Church Road strebt, könnte sich Kyrgios den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere sichern. Tobias Laure begleitet die Partie ab 15:00 Uhr hier im Liveticker für Euch.

