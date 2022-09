"Nick Kyrgios, ich fordere dich heraus, hierher zu kommen", erklärte Tsitsipas in einem Video und lud den Australier in seine griechische Heimat ein. "Ich möchte eine Revanche - und dieses Mal kein Gerede", formulierte der 24-Jährige seine einzige Bedingung für das Duell.

Damit bezog sich Tsitsipas auf das Verhalten von Kyrgios in Wimbledon.

Tsitsipas reagierte wiederum wütend und drosch einige Bälle brutal hart auf Kyrgios' Körper, als dieser am Netz stand.

Disziplinarstrafen für Kyrgios und Tsitsipas

Kyrgios behielt an jenem Abend schließlich die Oberhand (6:2, 6:4, 6:3, 7:6). Dennoch blieb ein fader Beigeschmack: Beide Stars erhielten eine Disziplinarstrafe über mehrere tausend Euro.

Dem Anschein nach möchte auch der 27-jährige Australier, der im Wimbledon-Finale letztlich Novak Djokovic unterlag, das Kriegsbeil begraben und nahm die Herausforderung an: "Lass uns diese Revanche in Angriff nehmen. Wann und wo und wie viel?", wollte Kyrgios in einer Story auf Instagram wissen und stellt damit eine Revanche zwischen den beiden Stars in Aussicht.

