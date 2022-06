Nach zwölf Monaten ist es wieder soweit: Serena Williams gibt ihr lang ersehntes Comeback. Mit einer Wildcard qualifizierte sich die Nummer 1204 für das prestigeträchtige Rasenturnier in London.

Wie bereits bei ihrem Doppel-Auftritt an der Seite von Ons Jabeur in Eastbourne fielen zahlreichen Beobachtern die Pflaster, die sich am rechten Wangenknochen von Williams befanden, ins Auge.

Ad

Der Grund ist dabei keineswegs modischer Natur. Bereits 2007 sprach die siebenmalige Wimbledon-Siegerin von ihren Beschwerden im Bereich der Nasennebenhöhlen.

Wimbledon Dreieinhalb-Stunden-Fight: Nadal wackelt, fällt aber nicht VOR EINER STUNDE

"Es ist nicht einfach, Tennis zu spielen oder irgendetwas zu tun, wenn man Sinusitis hat. Man spürt eine Menge Druck, Verstopfung und Schmerzen, und für Grand Slams zu trainieren... das ist nicht einfach", erklärte sie damals der "Edinburgh Evening News".

Pflaster im Gesicht: Williams beugt Schmerzen vor

Sinusitis ist eine Erkrankung, bei der die leeren Räume hinter den Wangen, die mit der Nase verbunden sind, anschwellen. Sobald die Auskleidung anschwillt, kann der Schleim nicht mehr richtig aus Nase und Rachen abfließen.

Dies führt zu einer erschwerten Atmung und etwaigen Schmerzen im Nasenbereich.

Die Pflaster, die Williams auf ihren Wangen trägt, sollen den Druck von den Nebenhöhlen nehmen und den Schmerz lindern, berichtet die "Times".

Das könnte Dich auch interessieren: Dreieinhalb-Stunden-Fight: Nadal wackelt, fällt aber nicht

Serena Williams stellt klar: "Ich habe nicht aufgehört"

Tennis Motiviert ans Comeback: Zverev "kann wieder schmunzeln" VOR 3 STUNDEN