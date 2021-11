In der Parallelgruppe knüpfte Kontaveit an ihre starke Form an und überraschte Pliskovas Landsfrau und French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova 6:3, 6:4.

Für die Estin war es bereits der elfte Erfolg auf der Tour in Folge.

Die deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber hatte die Teilnahme an dem Topevent verpasst.

(SID)

