"Heute war es ein unglaubliches Finale, so viel Intensität bei jedem einzelnen Punkt", meinte Garcia hinterher.

Sie ist die zweite Französin nach Amélie Mauresmo (2005), die das Saisonfinale der acht besten Spielerinnen des Jahres für sich entscheiden konnte.

Die diesjährige Halbfinalistin in Wimbledon und bei den US Open kassierte ein Preisgeld von umgerechnet 1,57 Millionen Euro, in der Weltrangliste klettert sie erstmals auf den vierten Platz.

(SID)

Gefühl schlägt Power: Garcia lässt Sakkari keine Chance

