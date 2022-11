Tennis

WTA Finals: Maria Sakkari ringt Jessica Pegula zum Auftakt in einem Tiebreak-Fight nieder

Maria Sakkari startet stark in die WTA Finals in Forth Worth. Sie bezwingt zum Auftakt Jessica Pegula in zwei Tiebreaks 7:6 (8:6), 7:6 (6:4).

00:01:25, vor einer Stunde