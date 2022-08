Einen genauen Zeitpunkt für ihr letztes Match nennt Williams nicht. Sie schreibt aber, dass sie die nächsten Wochen genießen werde, sich künftig auf ihre Rolle als Mutter konzentrieren möchte und eine andere, "einfach aufregende" Serena entdecken wolle.

Als nächstes Highlight stehen ab dem 29. August die US Open an, die Williams zweimal gewinnen konnte. Aktuell schlägt sie in Toronto auf und konnte ihren ersten Sieg seit 14 Monaten feiern. "Ich denke, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und diesem Licht komme ich näher. Ich kann es kaum erwarten, da durchzugehen", sagte die frühere Weltranglistenerste.

6:3, 6:4 hatte sich Williams in der ersten Runde des WTA-Turniers in der kanadischen Metropole gegen Lucky Loser Nuria Parrizas-Diaz aus Spanien durchgesetzt. Es war ihr erster Sieg auf dem Court seit den French Open 2021. "Ich weiß, dass ich nicht ewig spielen werde, auch wenn ich es liebe", sagte die frühere Weltranglistenerste, "deshalb muss man jeden Moment genießen und das Beste geben."

Der Sieg gegen Parrizas-Diaz fiel ihr aber nicht so leicht, wie es das Ergebnis vermuten ließ. 2:01 Stunden dauerte das Match, alleine 25 Minuten ihr siegreiches Spiel zum 4:4-Ausgleich im zweiten Satz. Nächste Gegnerin von Serena Williams beim US-Open-Vorbereitungsturnier ist die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic oder Tereza Martincova aus Tschechien.

In Wimbledon war Williams bei ihrem Versuch einer Rückkehr auf die Tour nach einjähriger Pause noch früh gescheitert, verlor in Runde eins gegen die französische Außenseiterin Harmony Tan.

(SID)

Aus in Toronto für Venus Williams gegen Teichmann

