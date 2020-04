Alexander Zverev hat im Live-Video bei "Instagram" mit Venus Williams über die Highlights seiner Karriere gesprochen. Der 23-Jährige zeigte sich hochzufrieden mit dem Start ins Jahr. "Das Halbfinale bei den Australian Open war top, denn so früh in der Saison bin ich sonst noch nicht so gut drauf", so Zverev. Der emotionale Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn habe sich aber in Mexiko abgespielt.

"Das war die beste Erfahrung meines Lebens!" Alexander Zverev ist die Begeisterung noch immer anzusehen, wenn er über das Showmatch am 24. November 2019 gegen Roger Federer in Mexiko-Stadt spricht.

"Das war verrückt, absolut verrückt. Du gehst raus auf den Court und schaust dich um. Es wirkte so, als ob die Tribünen eine halbe Meile hoch wären - und einfach überall waren Menschen und haben geschrien", schwärmte der Hamburger im Gespräch mit Venus Williams.

Wobei der Begriff "Gespräch" nicht ganz richtig ist, schließlich absolvierten die beiden Tennis-Stars währenddessen ein Workout.

Das Ergebnis des Mexiko-Matches - Federer setzte sich mit 3:6, 6:3, 6:2 gegen Zverev durch - war ob der Atmosphäre fast schon irrelevant. Zudem stellten der Schweizer und der Deutsche zusammen mit den Fans einen neuen Weltrekord auf, denn nie zuvor waren 42.517 Zuschauer zu einer Tennis-Partie gekommen.

Federer reagierte nach der Partie entsprechend euphorisch. "Ich werde diesen magischen Abend in Mexiko-Stadt mit Alexander Zverev nie vergessen", twitterte der Rekord-Grand-Slam-Sieger. "Wir haben zusammen den Rekord gebrochen. Es lebe Mexiko."

Am 7. Februar 2020 brach Federer dann mit Rafael Nadal den Rekord. 51.954 Zuschauern sahen in Kapstadt beim "Match for Africa" zu. Wieder war es der Schweizer, der mit 6:4, 3:6, 6:3 die Oberhand behielt - und erneut war das Ergebnis reine Nebensache.

