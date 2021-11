Tennis

Alexander Zverev erreicht beim Masters in Paris problemlos das Achtelfinale

Wien-Triumphator Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Paris ein Auftakt nach Maß gelungen. Gegen den Serben Dusan Lajovic (Nr. 34 im Ranking) gewann der Hamburger, der selbst an Position vier gesetzt ist, souverän in zwei Sätzen. Am Ende hieß es 6:3, 7:6 (7:5). Im Achtelfinale wartet auf Zverev nun das Duell mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov (Nr. 16).

00:01:02, vor 2 Stunden