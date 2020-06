Deutsche Tischtennis-Meisterschaft mit Experten Fetzner und Roßkopf live bei Eurosport

Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) kehrt mit den Play-offs und dem Liebherr TTBL-Finale aus der Corona-Pause zurück und Eurosport überträgt die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft live im Free-TV. Als Experten sind für Eurosport die früheren Weltklasse-Spieler Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner im Wechsel bei Kommentator Richard Prause im Einsatz.

Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner sind das bekannteste Tischtennis-Doppel in Deutschland. 1989 gewannen Roßkopf/Fetzner bei der Heim-WM in Dortmund überraschend die Goldmedaille und bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona im Doppel die Silbermedaille.

In der ersten Halbfinal-Begegnung stehen sich am Mittwoch, 10. Juni, um 13:00 Uhr der 1. FC Saarbrücken TT und der SV Werder Bremen gegenüber. Das zweite Play-off-Spiel bestreiten am Donnerstga, 11. Juni ab 13:00 Uhr Borussia Düsseldorf mit Tischtennisstar Timo Boll und die TTF Liebherr Ochsenhausen. Der große Showdown zum Liebherr TTBL-Finale findet am Sonntag, 14. Juni in der Fraport Arena in Frankfurt am Main statt. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Möglich wird die Free-TV-Übertragung von Eurosport dank einer Sublizenz vom Rechteinhaber DOSB New Media, Betreiber von Sportdeutschland.TV. Dort sind die Spiele auch im kostenlosen Stream zu sehen.

Die Saison in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) strebt ihrem Höhepunkt entgegen: Die TTBL hat am vergangenen Donnerstag die Play-offs und das Liebherr TTBL-Finale 2019/20 unter Beachtung eines umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzepts angesetzt. So werden die Partien ohne Zuschauer in den Hallen stattfinden sowie auf das Schlussdoppel verzichtet.

Die TV-Sendezeiten von Eurosport 1 und Stream-Zeiten von Sportdeutschland.TV:

Mittwoch, 10. Juni 2020 – 13:00 Uhr

Halbfinale 1. FC Saarbrücken TT – SV Werder Bremen

Kommentator: Richard Prause // Experte: Steffen Fetzner

Donnerstag, 11. Juni 2020 (Fronleichnam) – 13:00 Uhr

Halbfinale Borussia Düsseldorf – TTF Liebherr Ochsenhausen

Kommentator: Richard Prause // Experte: Jörg Roßkopf

Sonntag, 14. Juni 2020 – 14:00 Uhr

Liebherr TTBL-Finale um die Deutsche Meisterschaft

Kommentator: Richard Prause // Experte: Jörg Roßkopf

