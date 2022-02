Einzelheiten zu den Umständen des Rückschlags wenige Wochen nach seinem Comeback für seinen russischen Klub Fakel Orenburg im Viertelfinale der Champions League gegen Sporting Lissabon nannte Dimitrij Ovtcharov nicht.

In Kreisen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) wird unterdessen nicht ausgeschlossen, dass sich der zweimalige Europameister und ehemalige Weltranglistenerste wegen der Komplikationen beim Heilungsverlauf nochmals einem Eingriff unterziehen muss.

Ovtcharov hat bei allem Pech sogar noch Glück im Unglück: Aufgrund der erst jüngst bekannt gewordenen Absage der für April geplant gewesenen Mannschafts-WM verpasst der 33-Jährige kein weiteres WM-Turnier, nachdem Ovtcharov schon bei den Einzel-Titelkämpfen im vergangenen Herbst in Houston/US-Bundesstaat Texas wegen der Verletzung an seinem rechten Fuß nur zuschauen konnte.

Außer in Montreux wird Ovtcharov jedoch auch beim ersten und mit zwei Millionen Dollar dotierten Grand-Smash-Turnier der neuen Wettbewerbsserie WTT fehlen . Ob der frühere Weltcup-Gewinner in der laufenden Saison noch einmal für Orenburg in der Champions League an den Tisch gehen kann, erscheint mindestens fraglich.