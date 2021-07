Tischtennis

Olympia - Tischtennis: Dimitrij Ovtcharov und Ma Long zeigen im Halbfinale Wahnsinnsballwechsel

Dimitrij Ovtcharov steht zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem olympischen Halbfinale und spielt gegen den Chinesen Ma Long das Spiel seines Lebens. Nach Satzrückstand zwingt Ovtcharov den Chinesen in den entscheidenden siebten Durchgang. Dort liefern sich die beiden ein packendes Duell und zeigen einen Highlight-Ballwechsel nach dem anderen.

00:00:52, vor 21 Minuten