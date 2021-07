In einer Doppelschicht schaffte auch Abwehrstrategin Han Ying den Einzug ins Viertelfinale und benötigt ebenfalls nur noch zwei Siege für eine Medaille.

Boll fand in seinem vielleicht letzten Olympia-Einzel nur schwer ins Spiel, auch der 1:1-Satzausgleich half ihm nicht. Im vierten Durchgang vergab er eine 9:7-Führung und musste sich nach 50 Minuten geschlagen geben. "Ich hatte gedacht, dass ich ganz gut drauf bin. Manchmal muss man dem Gegner auch einfach gratulieren", sagte Boll nach dem Spiel: "Tischtennis ist Flexibilität, da hat es mir vielleicht heute gefehlt"

Gegen Jeoungs Trainer Oh Sang Eun war Boll 2008 in Peking ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden. Weiter geht es für den früheren Weltranglistenersten im am Sonntag beginnenden Teamwettbewerb.

Boll hat bei sechs Olympischen Spielen nie das Halbfinale erreicht, das Viertelfinale 2004 war sein größter Erfolg. Mit dem Team gewann er einmal Silber (2008) und zweimal Bronze (2012, 2016). Ob er 2024 noch einmal antritt, ist offen.

Ovtcharov einer von zwei verbliebenen Europäern

Ovtcharov, in Tokio vor Boll an Nummer sieben gesetzt, ist im Viertelfinale einer von nur noch zwei Europäern. Der frühere Weltcupsieger stieg mit einem sicheren 4:0 gegen den Russen Kirill Skatschkow ins Olympia-Turnier ein und revanchierte sich danach gegen den Japaner Koki Niwa mit einem 4:1 für sein WM-Achtelfinal-Aus 2017 in Düsseldorf. Im Kampf um einen Halbfinalplatz trifft Ovtcharov am Mittwoch (14:00 Uhr MESZ) auf den früheren Bundesligaspieler Hugo Calderano aus Brasilien.

Im Frauen-Turnier gelang Han durch den Sprung ins Viertelfinale eine Überraschung. Dabei düpierte die 38-Jährige die 13 Positionen höher notierte Weltranglistenneunte Feng Tianwei aus Singapur durch ein unerwartet klares 4:1. Europameisterin Petrissa Solja war bereits am Montag ausgeschieden.

