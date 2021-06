Publiziert 26/06/2021 Am 21:44 GMT

Ein deutsches Endspiel ist weiter möglich: Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) zog durch das 4:3 gegen den Tschechen Lubomir Jancarik ebenfalls ins Halbfinale ein. Der Gegner des Olympiadritten von London 2012 ist der Portugiese Marcos Freitas.

Im Frauen-Doppel hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) Gold und Silber bereits sicher. Petrissa Solja/Shan Xiaona (Langstadt/Berlin) spielen am letzten Tag der EM in Polens Hauptstadt gegen Mixed-Siegerin Nina Mittelham (Berlin) und Sabine Winter (Schwabhausen) um den Titel. Die deutschen Männer verpassten im Doppel die Medaillenränge.

Shan (gegen die Ukrainerin Margaryta Pesotska) und Solja (gegen Elizabeta Samara aus Rumänien) stehen zudem in der Einzelkonkurrenz im Halbfinale am Sonntag. Samara hatte Winter in der Runde der besten Acht bezwungen.

Tischtennis Aus gegen Olympiasieger: Ovtcharov scheitert im Viertelfinale 14/11/2020 AM 11:12

(SID)

Die entscheidenden Ballwechsel: So holte das deutsche Mixed-Doppel Gold

Tischtennis Ovtcharov offiziell Nummer eins: "20 Jahre daraufhin gearbeiet" 01/01/2018 AM 15:16