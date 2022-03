Die FIVB sei "zu dem Schluss gekommen, dass es aufgrund des Krieges in der Ukraine unmöglich wäre, die Weltmeisterschaft in Russland vorzubereiten und durchzuführen", teilte die FIVB in einem Statement mit.

"Nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine ist die FIVB nach wie vor zutiefst besorgt über die eskalierende Situation und um die Sicherheit der Menschen in der Ukraine", hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatte die FIVB bereits die in Russland angesetzten Nations-League-Spiele verlegt, auch dort will der Weltverband nach Alternativen suchen.

(SID)

