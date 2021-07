7er-Rugby

Olympia 2021: Gold im 7er-Rugby in Tokio versetzt heimische Fidschi Fans in Ekstase

Fidschis Rugby-Nationalmannschaft gelingt der sensationelle Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im 7er-Rugby verteidigte Fidschi erfolgreich seinen Titel von den letzten Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janerio und stand erneut ganz oben auf dem Podest. Mit dem Triumph versetzt die Nationalmannschaft seine heimischen Fans in Ekstase.

00:00:13, vor einer Stunde