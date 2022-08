Alle Sportarten

European Championships: Sänger Marteria springt bei Eröffnung in den Olympiasee

Die European Championship 2022 in München sind eröffnet! Am Mittwochabend strömten knapp 55.000 Menschen in den Olympiapark. Sänger Marteria hüpfte in den Olympiasee.

00:01:00, vor 29 Minuten