Es war ein ganz besonderer Moment für die Mannschaft von Silvia Neid. Am 30. September 2007 gelang den DFB-Frauen in China als erster Damenmannschaft überhaupt die Titelverteidigung bei einer WM.

Nach Siegen gegen Argentinien und Japan sowie einem Unentschieden gegen England schloss das deutsche Team die Vorrunde als Sieger der Gruppe A ab. Nordkorea im Viertelfinale und Norwegen im Halbfinale wurden jeweils mit 3:0 bezwungen.

Im Endspiel traf das DFB-Team auf Brasilien um Weltfußballerin Marta. Nach torloser und ausgeglichener erster Halbzeit brachte Birgit Prinz in der 52. Minute Deutschland mit 1:0 in Führung.

Nach einem Foul von Linda Bresonik an Cristiane bekamen die Brasilianerinnen in der 64. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Marta scheiterte jedoch an Nadine Angerer im deutschen Tor. Simone Laudehr sorgte in der 86. Minute für den Endstand.

"Es war das perfekte Turnier", war Neid anschließend voll des Lobes für ihre Mannschaft. "Wir sind zu Recht wieder Weltmeister geworden", bilanzierte Angerer.

DFB-Frauen feiern ihren WM-Titel Fotocredit: Eurosport

