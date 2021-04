Allgemeines Turnen

Thema Williams: Turnerin aus Trinidad & Tobago träumt von Olympia - das sind ihre Vorbilder

Thema Williams ist mit 25 Jahren eine der besten Turnerinnen ihres Heimatlandes Trinidad & Tobago. In der neuen Folge "Her Game" verrät sie, wie sie den Sport in ihren Alltag integriert und wer ihre großen Vorbilder sind.

00:01:25