In einer beispiellosen Karriere blieb Uchimura von 2009 bis 2016 im Mehrkampf ungeschlagen.

In London 2012 und Rio 2016 gewann er in dieser Disziplin olympisches Gold.

Ab 2019 hatte der Asiate immer mehr mit Schulterproblemen zu kämpfen.

In Tokio war er nur noch am Reck an den Start gegangen.

(SID)

