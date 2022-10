Ich habe mit Kardiologen und Elektrophysiologen aus dem ganzen Land gesprochen. Mir wurde mehrmals versichert, dass sie nichts anderes tun können und ich wie gewohnt spielen kann", sagte Watt nach seinem Einsatz.

Es könne nach Angaben der Ärzte "am nächsten Tag wieder passieren" oder "in den nächsten 20 Jahren nie wieder", so Watt. Eigentlich sollte die Information über den Eingriff nicht an die Öffentlichkeit dringen, kam aber doch heraus.

Deshalb setzte Watt, dreimal bester Defensivspieler der NFL, am Sonntag einen Tweet ab.

"Mir wurde gerade gesagt, dass jemand einige persönliche Informationen über mich preisgegeben hat und darüber berichtet wird", schrieb Watt: "Ich hatte am Mittwoch Vorhofflimmern, mein Herz wurde am Donnerstag wieder in den Rhythmus versetzt und ich spiele heute. Das ist es."

