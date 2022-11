Auch die NFL erwähnte in ihrer Pressemitteilung explizit den Erfolg des ersten Gastspiels in Deutschland.

NFL-Commissioner Roger Goodell hatte bereits im Vorfeld des Premierenduells auf deutschem Boden verkündet, dass die Profiliga weitere Auftritte in der Bundesrepublik plane.

Er wäre "nicht überrascht", wenn sich die Partnerschaft gar über 2025 hinaus ausdehnen würde.

Zudem ließ der 63-Jährige durchblicken, dass die New England Patriots sowie die Kansas City Chiefs, die eine Partnerschaft mit dem FC Bayern eingegangen sind, Kandidaten für ein Deutschland-Spiel im kommenden Jahr sind. "München wird für immer ein Teil der NFL-Geschichte bleiben", so Goodell.

Das erste reguläre NFL-Spiel in Deutschland hatte zu einer riesigen Ticket-Nachfrage geführt. Eine siebenstellige Zahl an Interessenten soll sich um die 67.000 Eintrittskarten der Begegnung in München bemüht haben. Goodell sprach von einem "gigantischen" Erfolg.

(mit SID)

