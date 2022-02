Joe Burrow, dieser Milchbubi mit dem Millionen-Dollar-Lächeln, beeindruckt selbst Tom Brady. Das Selbstvertrauen, mit dem "Joe Cool" den blitzenden Diamantschmuck über dem Rollkragenpulli trägt. Die Lockerheit, mit der er Zigarren pafft, obwohl der kreidebleiche Blondschopf aussieht, als müsste er dafür im Laden den Ausweis vorzeigen. Dieser Arm, der Abwehrreihen mit nur einem Streich filetiert.

"Ich denke, er hat einige Fähigkeiten, die ich in seinem Alter nicht hatte", sagte Brady in einem Podcast. Ist der 25 Jahre alte Quarterback der Cincinnati Bengals also der legitime Erbe des zurückgetretenen, größten Footballers der Geschichte? Schwierig, da gab es schon viele. Burrow könnte jedoch am Sonntag (0:30 Uhr) den ersten Schritt machen - im Super Bowl gegen die Los Angeles Rams im kalifornischen Inglewood.

Für die Brady-Nachfolge braucht es nun Meisterschaftsringe, von denen jener sieben besitzt. Aber so etwas wie Druck scheint Burrow, wegen seiner eiskalten Art auch "Joe Brr" genannt, kaum zu kennen. Und das, obwohl alle Fans der lange chronisch schlechten Bengals bei der dritten Super-Bowl-Teilnahme nach 1982 und 1989 nach der ersten Meisterschaft dürsten. Mit der Routine eines Mitdreißigers absolvierte er die Medientermine in der Super-Bowl-Woche und machte sich schon Gedanken über die Party am Sonntag.

"Jedes Mal, wenn ich einen Titel gewinne, rauche ich eine Zigarre", sagte Burrow: "Hoffentlich kann ich nächsten Sonntag wieder eine rauchen." Bei so viel Coolness erstarren selbst die Gegner in Ehrfurcht. "Wenn man das Wort 'cool' in einem Wörterbuch nachschlägt, ist da ein Bild von ihm mit einer Sonnenbrille von Cartier", sagte Rams-Receiver Odell Beckham Jr: "Man kann gar nicht anders, als ihn zu mögen, er wird einer der ganz Großen werden." Glänzende Zukunftsprognosen für einen Mann, der in seinem erst zweiten NFL-Jahr nach der Krone greift.

Burrow kämpft sich zurück nach Kreuzbandriss

Und aufhalten lässt er sich nie. Am College galt Burrow lange als Mittelmaß, längst ist er nicht so athletisch wie beispielsweise ein Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Auch hier erinnert Burrow an Brady, der ebenfalls durch Passgenauigkeit und Spielintelligenz bestach - und durch Ehrgeiz. Folglich steigerte sich Burrow und gewann 2019 mit der Louisiana State University die College-Meisterschaft sowie die Heisman Trophy für den besten College-Spieler, ehe ihn die Bengals 2020 als Nummer-eins-Pick im Draft zogen.

Nach einem Kreuzbandriss in seinem ersten Jahr in Cincinnati kämpfte sich Burrow zurück und schaffte in dieser Saison den großen Durchbruch. Ikonisch ist jetzt schon die Leistung aus dem Conference-Finale bei den favorisierten Chiefs, das Burrow nach einem 3:21-Rückstand zur Halbzeit in einen 27:24-Sieg nach Verlängerung umbog. "Er findet einfach Wege, Spielzüge zu machen, wenn es keinen Spielzug gibt", sagte sein Trainer Zac Taylor danach.

Als Burrow später vor die Presse trat, um seinen Hals eine diamantbesetzte Halskette mit dem Anhänger seiner Initialen "JB9", gab es erneut eine Kostprobe seines schier unerschütterlichen Selbstvertrauens. Die Klunker seien "definitiv echt", sagte er: "Ich verdiene zu viel Geld, um gefälschte zu haben." In Deutschland ein bisschen drüber, in den USA kam es super an. Sie sehnen sich schließlich alle nach einem neuen Brady.

