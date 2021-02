Umringt von seinen drei Kindern stemmte Tom Brady im Konfettiregen die Vince Lombardi Trophy in die Höhe. "Wie gefällt Euch das?", rief der Footballstar den 25.000 Fans im Raymond James Stadium zu und reichte den silbern glänzenden Pokal nach seinem siebten Triumph im Super Bowl schnell an Töchterchen Vivian Lake weiter. Wieder hat Brady den Titel geholt, gleich im ersten Anlauf mit den Tampa Bay Buccaneers, dazu als ältester Spieler der NFL-Geschichte - und das auch noch im eigenen Stadion.

Es gibt offensichtlich nichts, was Thomas Edward Patrick Brady Jr. nicht leisten kann. Der Quarterback hat Maßstäbe gesetzt, auch wenn ihm schon vor der Demonstration beim 31:9 gegen den ganz und gar enttäuschenden Titelverteidiger Kansas City Chiefs Rekorde für die Ewigkeit gelungen waren.

01/02/2021 AM 20:43

"Das ziehe ich in Erwägung": Brady will noch lange spielen

Darauf, dass Brady nach seinen 20 überaus erfolgreichen Jahren bei den New England Patriots bei den Buccaneers ("Piraten") in Florida anheuert und direkt wieder durchmarschiert, wären nicht viele gekommen.

"Ich hätte schon etwas Illegales rauchen müssen, um mir das vorstellen zu können", sagte Bruce Arians. Dank Brady darf der 68-Jährige als ältester Headcoach den Meistertitel feiern, den zweiten der Bucs nach 2003. Mittelfristig war genau das der Plan der Bucs, als sie den Spielmacher holten, doch es ging schneller als erhofft. "Brady gehen bei all den Ringen langsam die Finger aus", twitterte der Fernsehsender "TSN".

Brady hat gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er hat Rekorde aufgestellt, ein Model geheiratet, drei Kinder und mehr Geld, als er ausgeben kann. Alles gute Gründe aufzuhören, andere Schwerpunkte zu setzen, das Leben zu genießen. Doch er will nicht. "Wir kommen wieder", stellte der 43-Jährige am Sonntag klar, als das Konfetti aufgehört hatte zu rieseln. Der Unersättliche kann sich gut vorstellen, auch jenseits der 45 zu spielen.