Brady, erfolgreichster Profi der Ligageschichte, war vor der Saison nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots nach Tampa gewechselt - und lieferte prompt. Der Superstar holte bei seiner zehnten Finalteilnahme den siebten Meisterring, es ist der zweite Titel für die Bucs nach 2003.

03/05/2020 AM 06:24

Beim Endspiel, Schlusspunkt einer außergewöhnlichen Saison, durften Corona-bedingt nur 25.000 Fans in das bis zu 75.000 Zuschauer fassende Raymond James Stadium. Unter ihnen waren 7500 (geimpfte) Pflegekräfte, die von der NFL für ihren Einsatz während der Pandemie Freikarten erhalten hatten.

Auf den Rängen galt Maskenpflicht, dazu hatte die NFL den Zuschauern Verhaltensregeln an die Hand gegeben. Und beim "Corona Bowl" gab es ein weiteres Novum: Sarah Thomas (47) kam als erste Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz.

Nach einer Schweigeminute für die mehr als 400.000 COVID-Toten in den USA dominierten beim Generationenduell der Quarterbacks zunächst die Defensivreihen. Weder Brady noch Mahomes (25) fanden Mittel, doch dann legte der "Oldie" los.

Besser machte es Brady, der den nach einem Jahr Auszeit in die Liga zurückgekehrten Gronkowski in der Endzone fand, nach einem weiteren Touchdown von Antonio Brown zum Ende der ersten Hälfte ging Tampa mit einem 21:6 gegen enttäuschende Chiefs in die Pause.