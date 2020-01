Brady (42), mit sechs Super-Bowl-Siegen erfolgreichster NFL-Profi der Geschichte, war am Samstag mit Titelverteidiger New England in der Wildcard-Runde an den Tennessee Titans gescheitert (13:20). Seitdem war unklar, wie es mit dem Spielmacher weitergeht. Ob er weiter die Patriots spielt, ist aber nicht sicher. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus.

"Im Leben und im Football ist Scheitern unvermeidlich. Du gewinnst nicht immer", schrieb Brady am Mittwoch und fügte hinzu:

" Aber man kann aus Misserfolgen lernen, mit großem Enthusiasmus aufstehen und wieder in die Arena gehen. Und genau da werdet ihr mich finden. "

"Tom Terrific" Brady hat mit den Patriots und Coach Bill Belichick 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 und 2019 den NFL-Titel gewonnen. Erfolgreicher als dieses Duo war zuvor niemand. Nach dem K.o. gegen die Titans hatte der Quarterback einen Rücktritt als "ziemlich unwahrscheinlich" bezeichnet.

(SID)