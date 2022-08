Bronze sicherte sich die Italienerin Vittoria Guazzini.

"Ich habe mir bewiesen, dass ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann", sagte Kröger im "ZDF". Dass sie besonders am Ende des Rennens glänzte, sei ihre Stärke: "Ich kann sehr gut relaxed bleiben auf dem ersten Kilometer."

Ad

Brennauer verspürte emotional "ein ganz großes Chaos. Natürlich hätte ich gerne gewonnen. Die Beine haben nicht mehr hergegeben." Sie habe "schon gemerkt, dass die Anspannung vor dem letzten Rennen groß war".

Europameisterschaften Zweiter Start, zweites Gold - Hinze räumt bei der EM ab VOR 4 STUNDEN

Brennauer und Kröger, beide Mitglieder des Gold-Vierers von Tokio, hatten am Freitag an der Seite von Lisa Klein und Franziska Brauße die Mannschaftsverfolgung gewonnen. Brennauer sicherte sich am Samstag ihre 26. Medaille bei Welt- und Europameisterschaften. Auf der Straße kann sie bis zum EM-Abschluss nochmals nachlegen.

Kurz zuvor hatte Emma Hinze im nicht-olympischen Zeitfahren über 500 Meter die Konkurrenz dominiert und bei ihrem zweiten Start ihre zweite Goldmedaille gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Tour de Scandinavia - Ludwig gewinnt Königsetappe

Hinze nicht zu schlagen - das EM-Finale im 500-m-Zeitfahren

Kunstturnen Team-Bronze! Deutsche Turnerinnen schreiben bei Heim-EM Geschichte VOR 6 STUNDEN