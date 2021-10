"Eigentlich wollte ich gar nicht fahren", schilderte die Deutsche, die sich zwar wieder fit fühlte, aber noch merkte, dass ihr Körper nach der Erkrankung der letzten Woche noch Zeit zum Regenerieren benötigt. "Ich huste noch stark zwischen den Wettkämpfen, spüre, dass noch was in mir steckt." Am Vorabend wollte sich die Titelverteidigerin , die in Berlin auch schon die Goldmedaille in dieser Disziplin eroberte, eigentlich vom Rennen abmelden.