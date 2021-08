Bahnradsport

Olympia 2021: Deutsche Bahnrad-Damen sammeln drei Weltrekorde am Stück und holen Gold

Das deutsche Damen-Team bei der Bahnrad-Mannschaftsverfolgung sorgt für einen Rekord nach dem Anderen. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio starten die Radlerinnen bereits in der Qualifikation mit einem Weltrekord, der drei Sekunden schneller war als die bisherige Rekordzeit. Am Folgetag ist die Jagd nach den Weltrekorden noch nicht beendet.

00:04:06, vor 19 Stunden