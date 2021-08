Bahnradsport

Bahnrad-Olympiasiegerinnen Brauße, Brennauer, Kröger und Klein in Kempten empfangen

Franziska Brauße und Lisa Brennauer haben zusammen mit Lisa Klein und Mieke Kröger in Tokio mit dem Bahnrad-Vierer Gold in Weltrekordzeit geholt - entsprechend fröhlich und enthusiastisch fiel der Empfang in Kempten aus.

00:01:46, vor 11 Minuten