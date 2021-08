Bahnradsport

Olympia - Bahnradsport: Deutschland fährt mit Bahnrad-Vierer der Frauen in der Mannschaftsverfolgung zum Weltrekord

Die deutschen Bahnradfahrerinnen haben in der Qualifikation in der Mannschaftsverfolgung der Olympischen Spiele in Tokio ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Franziska Brause, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger fahren mit einer Zeit von 4:07,307 Minuten bereits in der Qualifikation Weltrekord.

00:06:10, Gestern Am 08:00