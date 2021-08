Bahnradsport

Olympia 2021: Emma Hinze verliert im Bahnsprint der Frauen das Duell um Bronze gegen Lee aus Hongkong

Die deutsche Bahnradsportlerin Emma Hinze hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille beim Bahnsprint der Frauen verpasst. Sie verlor im Duell um Platz drei gegen Wal Sze Lee aus Hongkong in zwei Läufen und verpasste Bronze in ihrem letzten Rennen auf dem Olympia-Oval.

00:00:37, vor einer Stunde