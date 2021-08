Damit unterboten die deutschen Frauen die alte Bestmarke von Großbritannien (4:10,236/2016) um fast drei Sekunden.

"Ich bin so völlig außer mir. Oh mein Gott", kommentierte die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel im "ZDF" und ergänzte: "Die vier Mädels haben von Anfang an so Gas gegeben. Den letzten Kilometer in unter einer Minute zu fahren, ist unbeschreiblich. Ich bin wirklich auf Wolke sieben momentan."

Das deutsche Quartett dominierte die Qualifikation und kämpft am Dienstag (8:51 Uhr live bei Eurosport) gegen Italien um den Einzug in die Medaillenrennen. Dabei könnten weitere Rekorde fallen, denn die ersten Rennen im weit außerhalb Tokios gelegenen Izu Velodrome zeigten: Die olympische Bahn auf Sibirischer Fichte bringt schnelle Zeiten hervor. Auch Olympiasieger Großbritannien (1,175 Sekunden zurück) als Zweiter der Qualifikation sowie die USA (2,811) auf Rang drei hätten den alten Weltrekord unterboten.

Die Mannschaftsverfolgung ist die prestigeträchtigste Disziplin des Bahnrad-Sports. Die Viererteams treten in 16 Runden gegeneinander an, am Ende wird die Zeit gestoppt, nachdem der dritte Fahrer bzw. die dritte Fahrerin die Ziellinie überquert hat.

"Absoluter Wahnsinn!" Deutscher Bahnrad-Vierer der Frauen mit Weltrekord

