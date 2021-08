Bahnradsport

Olympia 2021: Bötticher übersteht im Keirin Hoffnungslauf und zieht ins Viertelfinale ein

Stefan Bötticher muss bei den Olympischen Spielen in Tokio im Keirin in den Hoffnungslauf. Der Deutsche fährt allerdings ein sehr cleveres Rennen und schafft es als Zweiter des Laufs ins Viertelfinale. Der Sieg geht an den Briten Jason Kenny.

00:03:53, vor 14 Minuten