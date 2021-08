Bahnradsport

Olympia 2021: Maximilian Levy fährt im Keirin souverän und erreicht das Viertelfinale

Bei den Olympischen Spielen in Tokio fährt Maximilian Levy im Keirin souverän in die nächste Runde. Der Deutsche ist kurz vor dem Ziel so weit vor der restlichen Konkurrenz, dass er den Franzosen Rayan Helal sogar noch vorbeiziehen lässt. Doch auch der zweite Platz reicht fürs Weiterkommen.

00:02:52, vor 7 Minuten