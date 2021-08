Bahnradsport

Olympia - Sprint: Lea Sophie Friedrich gewinnt souverän gegen Außenseiterin Godby

Lea Sophie Friedrich fährt im Bahnrad-Sprint bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 nach Bestzeit in der Qualifikation ins Achtelfinale. Die 21-Jährige hält sich gegen die Außenseiterin Madalyn Godby zunächst taktisch zurück, tritt dann aber in die Pedale und sichert sich souverän den Sieg. Godby musste zuvor durch einen Hoffnungslauf und hatte daher mehr Kilometer in den Beinen.

00:02:30, vor einer Stunde