Das Aufgebot der vorqualifizierte Sprinter bei den Männern führen Titelverteidiger Harrie Lavreysen (Niederlande) sowie der Vorjahreszweite Stefan Bötticher an.

Die Liste der Ausdauer-Fahrer:innen, die zu den bereits qualifizierten Sprintern stoßen werden, wird in Kürze bekannt gegeben.

Die verbleibenden 48 Plätze auf der Liste der 72 Fahrer:innen werden von den Athlet:innen besetzt, die bei den Tissot UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften 2022 (12.-16. Oktober live bei discovery+ und Eurosport) überzeugen können. Die WM findet im Vélodrome von St-Quentin-en-Yvelines in Paris statt, wo auch die dritte Runde der UCI Track Champions League ausgetragen wird.

24 Plätze (12 Männer und 12 Frauen) werden an Fahrer:innen vergeben, die in einem der vier Einzelwettbewerbe (Omnium, Punkterennen, Scratch und Elimination) auf dem Podium stehen. Die restlichen 24 Plätze (12 Männer und 12 Frauen) werden an diejenigen vergeben, die im Keirin oder im Einzelsprint einen Platz unter den ersten Sechs erreichen.

Ich freue mich besonders auf die Rennen in Berlin. Die Atmosphäre im Velodrom wird unglaublich sein.

Titelverteidigerin Emma Hinze freut sich auf die neue Saison und besonders das Heimspiel in Berlin: "Die letzte Saison der UCI Track Champions League war großartig, die ganze Serie war fantastisch, deshalb ist es toll, dass ich wieder dabei sein kann. Ich freue mich besonders auf die Rennen in Berlin, weil ich es genieße, vor meinem Heimpublikum zu fahren. Die Atmosphäre im Velodrom wird unglaublich sein. Alle fünf Events werden aufregend sein, und egal wo wir fahren, wird uns immer ein unglaublicher Empfang bereitet.”

Die vorqualifizierten Sprinterinnen für die UCI Track Champions League 2022:

Martha Bayona (Kolumbien)

Shanne Braspennincx (Niederlande)

Lea Sophie Friedrich (Deutschland)

Mathilde Gros (Frankreich)

Emma Hinze (Deutschland)

Kelsey Mitchell (Kanada)

Die vorqualifizierten Sprinter für die UCI Track Champions League 2022:

Stefan Bötticher (Deutschland)

Harrie Lavreysen (Niederlande)

Nicholas Paul (Trinidad und Tobago)

Matthew Richardson (Australien)

Kevin Quintero (Kolumbien)

Mikhail Yakovlev (Israel)

Warner Bros Discovery Sports überträgt alle Stationen der UCI Track Champions League zwischen dem 12. November und 3. Dezember live und in voller Länge bei discovery+ sowie im Free-TV bei Eurosport 1.

