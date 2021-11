Bahnradsport

UCI Track Champions League: Krupeckaite schlägt Olympiasiegerin Mitchell - das Velodrom in Panevezys bebt

Die Lokalmatadorin Simona Krupeckaite sorgt in ihrem Erstrundenlauf im Sprint für das erste stimmungsvolle Highlight bei der zweiten Station der UCI Track Champions League in Panevezys: Die Litauerin gewinnt dank eines frühen Antritts ihren Lauf gegen Olympiasiegerin Kelsey Mitchell (Kanada) und Daria Shmeleva (Russland) und bringt das Velodrom in Panevezvys zum Beben. Ihr Lauf im Video.

00:03:18, vor 14 Minuten