Der Australier Richardson gewann zunächst im Keirin, wo sein niederländischer Dauer-Rivale Federn ließ und sich mit Rang vier begnügen musste.

Zum Abschluss des Abends aber schlug Lavreysen dann im Sprint-Finale zurück: Es kam zu Stehversuchen der beiden Superstars, bevor der Weltmeister knapp gewann. Trotzdem aber musste Lavreysen das Hellblaue Trikot des Gesamtführenden um zwei Punkte an Richardson weiterreichen.

Überraschend früh vorbei war der Abend für den drittstärksten Sprinter der Saison, Stefan Bötticher. Der 30-Jährige wurde zunächst zwar starker Dritter im Keirin, musste im Sprint-Turnier dann aber schon in der ersten Runde die Segel streichen.

In der Gesamtwertung der Sprint League bleibt Bötticher trotzdem souverän Dritter. Er hat zwar 38 Punkte Rückstand auf Richardson und 36 auf Lavreysen, aber auch 30 Zähler Vorsprung auf den Gesamtvierten Santiago Ramirez aus Kolumbien.

Verbessern konnte sich Malcharek. Der Vize-Europameister im Scratch rückte vom achten Platz der Endurance League auf den siebten Rang vor, bei nur noch zwei Punkten Rückstand auf die Top 5.

Einmal mehr glänzte er im Scratchrennen mit einer mutigen Attacke und belohnte sich mit Platz zwei. Später in der Elimination fehlte dann etwas Kraft, doch mit viel Kampf kam trotzdem noch ein elfter Platz heraus.

Kaum Zählbares gab es für die beiden deutschen Frauen: Pauline Grabosch scheiterte sowohl im Keirin als auch im Sprint erneut in der 1. Runde. Lea Lin Teutenberg wurde eine Woche nach ihrem schweren Sturz von Paris 13. im Scratch und 17. in der Elimination.

Sowohl Grabosch als auch Teutenberg hatten in den vergangenen Wochen aber bereits erklärt, nicht in Top-Form am Start der Track Champions League zu stehen.

Lauf für Lauf - so lief der Abend:

23:13 Uhr: Es kommt also zum extrem spannenden Finale am morgigen Samstag hier in London! Richardson führt in der Sprint League jetzt zwei Punkte vor Lavreysen!

23:11 Uhr: Finale im Sprint der Männer - Stehversuch! Richardson und Lavreysen kitzeln sich gegenseitig an den Nerven. Zweimal kommen beide zum Stillstand oben an der Bande. Dann spurtet Richardson von vorne in die Schlussrunde, aber Lavreysen kommt stark auf, es wird supereng und am Ende siegt der Niederländer um wenige Zentimeter! Lavreysen schlägt zurück und gewinnt das Sprint-Turnier!

23:08 Uhr: Finale im Sprint der Männer - Das Traum-Duell zum Vierten: Nach Siegen von Matthew Richardson auf Mallorca und in Berlin sowie dem Erfolg von Harrie Lavreysen in Paris kommt es erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Sprint-Superstars. Im Keirin hat Lavreysen Punkte eingebüßt, so dass Richardson ihm heute in jedem Fall die Gesamtführung abnehmen wird. Die Frage ist nur: Führt der Australier vor dem Schlusstag morgen mit acht oder mit zwei Punkten Vorsprung?

23:03 Uhr: Finale im Keirin der Frauen - Mathilde Gros, Kelsey Mitchell, Urszula Los und die drei Niederländerinnen Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen und Steffie van der Peet fahren den Keirin-Sieg hier heute in London aus. Schon Ende der ersten Runde beschleunigt Mitchell und reißt eine kleine Lücke. Sie macht das Rennen über ihre Fähigkeit, lange zu sprinten, extrem schwer. Auf den letzten Metern kommt zwar Steffie van der Peet noch vorbei und siegt knapp. Doch für die Gesamtwertung wichtig: Mathilde Gros ist in der Schlussrunde völlig eingegangen und wurde nur Sechste! Sieg also für van der Peet mit Mitchell auf Platz zwei - doch die Kanadierin rückt in der Sprint League sieben Punkte näher an Gros heran.

Van der Peet bezwingt Mitchell im Keirin und Gros geht ein

22:53 Uhr: Elimination der Frauen - Valente gegen Stenberg und Coles-Lyster - das sind die letzten Drei. Die Kanadierin muss sich geschlagen geben und mit Rang drei begnügen. Und dann belauern sich Valente und Stenberg um den Sieg. Die Norwegerin hält die US-Amerikanerin lange oben an der Bande. Doch am Ende setzt sich im Sprint doch Valente durch! Sieg und 20 Punkte für sie!

22:50 Uhr: Elimination der Frauen - Platz 7 nur für Archibald! Jetzt ist es doch um die Britin geschehen. Sie ist raus und ihre große Kontrahentin Valente sieht extrem souverän aus. Die US-Amerikanerin macht in diesem Ausscheidungsfahren viel Boden gut für die Gesamtwertung, das steht schon mal fest. Doch gewinnt sie auch?

22:48 Uhr: Elimination der Frauen - Einmal war es superknapp für Katie Archibald, beinahe wäre sie hier auf Rang 14 gelandet. Doch einige Zentimeter entschieden für sie und gegen die Schweizerin Michelle Andres. Seitdem aber ist die Britin wach und orientiert sich an Jennifer Valente, die immer ganz vorne fährt.

22:44 Uhr: Elimination der Frauen - Kann Lea Lin Teutenberg in der ihr besser liegenden Disziplin an ihre starken Leistungen von Mallorca und aus Berlin anknüpfen oder beeinträchtigt sie ihr Sturz aus Paris noch zu sehr? Die Antwort ist wohl eher letztere: Teutenberg scheidet, noch während wir das schreiben, als Erste aus.

22:36 Uhr: Sprint der Männer, 2. Halbfinale - Matthew Richardson (Australien) muss nachziehen. Der Keirin-Sieger bekommt es mit Santiago Quintero (Kolumbien) und Rayan Helal (Frankreich) zu tun. Helal eröffnet in Runde 2 bereits, doch nimmt nochmal etwas raus. Dann überrascht ihn Richardson, indem er innen reinsticht, und sich durchsetzt. Das war ganz eng, ob der Sprint-Korridor da nicht eigentlich besetzt war. Doch zunächst einmal gewinnt Richardson. Die Frage ist: Schaut sich die Jury das nochmal an?

22:32 Uhr: Sprint der Männer, 1. Halbfinale - Harrie Lavreysen gegen Jeffrey Hoogland und Mikhail Yakovlev - ein heißer Dreikampf. Doch wird Hoogland seinen Kumpel Lavreysen hier wirklich bezwingen wollen? Dann könnte der den Gesamtsieg in der Sprint League wohl endgültig vergessen! Lavreysen fährt von vorne und Yakovlev überrascht dann Hoogland. Der Israeli geht an die Spitze und Hoogland könnte Lavreysen einbauen, macht dann aber die Linie auf und lässt seinem Kumpel nahezu unnötig viel Platz. Lavreysen kann lossprinten und zieht am Ende noch an Yakovlev vorbei ins Finale. Sieg für Lavreysen, aber mit Schützenhilfe von Hoogland!

22:28 Uhr: Die sechs Finalistinnen im Keirin heißen Gros, van der Peet, Braspennincx, Los, van Riessen und Mitchell.

22:26 Uhr: Keirin der Frauen, Heat 3 - Mathilde Gros (Frankreich), Steffie van der Peet (Niederlande), Daniela Gaxiola (Mexiko), Helena Casas (Spanien) und Emma Finucane (Großbritannien) fahren die letzten zwei Final-Tickets aus. Die Französin fährt von vorne, gibt die Führung in der ersten Runde kurzzeitig ab, aber sprintet dann in den letzten anderthalb Runden wieder vor und kommt souverän weiter ins Finale - Gros und van der Peet sind im Finale!

22:21 Uhr: Keirin der Frauen, Heat 2 - Pauline Grabosch fährt im zweiten Lauf des Keirin-Turniers. Die Deutsche trifft auf Taky Marie-Divine Kouamé (Frankreich), Urszula Los (Polen), Martha Bayona (Kolumbien) und die Niederländerin Shanne Braspennincx. Kouamé fährt das Rennen von vorne und Grabosch sitzt ganz hinten. Die Deutsche muss ganz nach außen, um eingangs der Schlussrunde vorzurücken. Dann aber ist der Weg schlicht zu weit und sie ist chancenlos. Braspennincx gewinnt an der Spitze deutlich überlegen mit mehreren Längen Vorsprung und Los folgt als Zweiter ins Finale.

22:15 Uhr: Keirin der Frauen, Heat 1 - Olena Starikova (Ukraine) trifft nach ihrem Triumph im Sprint-Turnier nun im ersten Lauf des Keirin-Turniers auf Kelsey Mitchell (Kanada), Miriam Vece (Italien), Laurine van Riessen (Niederlande), Hetty van de Wouw (Niederlande) und Orla Walsh (Irland). Mitchell fährt von vorne, mit Starikova an zweiter Stelle. Die Niederländerinnen attackieren aber schon in der ersten Runde mit van Riessen. Mitchell bleibt an Zwei vor van de Wouw und Starikova - und daran ändert sich auch in der Schlussrunde nichts mehr. Van Riessen und Mitchell sind im Finale!

22:10 Uhr: Elimination der Männer - Gavin Hoover gewinnt das Ausscheidungsfahren! Mathias Guillemette kann nichts mehr entgegensetzen, als es zwischen den Beiden zum Duell um den Sieg kommt. Vorher war zuletzt Mora, davor Imhof und davor Perrett ausgeschieden. Das kostet Imhof ein paar Punkte in der Gesamtwertung, wo er und Mora jetzt gleichauf bei 99 Punkten liegen!

Guillemette im Antritt ohne Chance: Hoover schlägt erstmals zu

22:07 Uhr: Elimination der Männer - Fünf Mann sind noch dabei: Imhof, Hoover, Mora, Guillemette und Perrett - beeindruckende Vorstellung vom Scratch-Sieger.

22:03 Uhr: Elimination der Männer - Scratch-Weltmeister Dylan Bibic (Kanada) ist als Vierter bereits raus aus dem Ausscheidungsfahren. Dann kämpft Malcharek extrem hart, um im Rennen zu bleiben - er rettet sich ein ums andere Mal noch an die vorletzte Stelle, bis er als Achter dann doch raus ist. Malcharek wird also Elfter in der Elimination.

21:58 Uhr: Elimination der Männer - Das Ausscheidungsfahren steht an. 18 Mann am Start, alle zwei Runden scheidet der Letzte aus. Einfacher Modus, brutal hart zu fahren.

21:53 Uhr: Sprint der Männer, Heat 6 - Tom Derache (Frankreich) und Jai Angsuthasawit (Thailand) fordern Harrie Lavreysen (Niederlande) heraus. Angsethasawit überrascht, indem er innen reinsticht, als Derache Lavreysen nach oben treibt. Doch der Niederländer bleibt cool, folgt dem Thailänder und spurtet auf der Zielgerade schließlich vorbei. Sieg für Lavreysen!

21:50 Uhr: Sprint der Männer, Heat 5 - Matthew Richardson (Australien) ist an der Reihe. Hat sich der Keirin-Sieger erholt? Nach seinem Sieg vorhin musste er sich übergeben. Richardson trifft jetzt auf den Inder Esow Esow und den Malaysier Mohd Azizulhasni Awang. Der Australier platziert sich an zweiter Position und eröffnet den Sprint in die Schlussrunde hinein. Awang hält dagegen, kann aber nicht bestehen. Richardson im Halbfinale!

21:45 Uhr: Sprint der Männer, Heat 4 - Stefan Bötticher (Deutschland) trifft auf Rayan Helal (Frankreich) sowie Shinji Nakano (Japan). Der Deutsche fährt von vorne und dreht sich immer wieder um. Nakano eröffnet dann früh und Bötticher wartet einen Tick zu lang. Helal zieht neben ihn und baut den Deutschen ein, bevor er durchzieht und die Führung übernimmt. Helal siegt vor Bötticher und zieht ins Halbfinale ein. Das ist ganz, ganz bitter für Bötticher!

21:42 Uhr: Sprint der Männer, Heat 3 - Mikhail Yakovlev (Israel) bekommt es mit Hamisch Turnbull (Großbritannien) sowie Santiago Ramirez (Kolumbien) zu tun. Der Brite fährt von vorn, doch Yakovlev beschleunigt in Runde 2 und kommt dann mit einem langen Sprint außen herum. Yakovlev siegt knapp vor Ramirez, der aus der dritten Position etwas zu spät reagiert hat!

21:38 Uhr: Sprint der Männer, Heat 2 - Kevin Santiago Quintero (Kolumbien), Jair Tjon En Fa (Surinam) und Thomas Cornish (Australien) fahren das zweite Halbfinal-Ticket aus. Quintero verzockt sich fast: Er lässt Cornish innen reinstechen, hat am Ende aber doch die höhere Endgeschwindigkeit und setzt sich durch. Quintero im Halbfinale.

21:34 Uhr: Sprint der Männer, Heat 1 - Jeffrey Hoogland (Niederlande) gegen Mateusz Rudyk (Polen) und Sergey Ponomaryov (Kasachstan). Der Niederländer fährt von vorne und steigert seine Geschwindigkeit von Runde eins ab kontinuierlich. Ponomaryov sitzt am Hinterrad, aber hat auch im Windschatten keine Chance. Hoogland siegt höchst souverän mit einer Maximalleistung von 2.008 Watt und steht im Halbfinale!

21:29 Uhr: Sprint-Finale der Frauen - Mathilde Gros gegen Olena Starikova: Die französische Weltmeisterin gegen den Underdog aus der Ukraine. Doch ein Selbstläufer dürfte das für Gros trotzdem nicht werden. Starikova rollt von vorne, Gros sitzt hinten - und die Beiden belauern sich intensiv auf der ersten Runde. In Umlauf zwei beschleunigen sie gemeinsam. Gros schlißt das Sprinterloch früh, doch Starikova hat eine unfassbare Stehkraft! Die Ukrainerin bleibt auch in der letzten Runde noch vorne und behauptet sich in der Schlusskurve stark! Starikova gewinnt das Sprint-Turnier in London!

21:24 Uhr: Scratch der Frauen - Kay behauptet sich! Die Irin gewinnt als Solistin, während dahinter das Hauptfeld Vollgas auf die Linie zurauscht. Katie Archibald wird Zweite vor Anita Stenberg (Norwegen) und Jennifer Valente (USA). Damit übernimmt Archibald die Gesamtführung in der Endurance League von Valente! 114:111 für die Britin. Teutenberg übrigens ist als 13. über den Zielstrich gekommen.

21:22 Uhr: Scratch der Frauen - Katie Archibald beschleunigt neun Runden vor Schluss, reißt aber keine richtige Lücke. Die Britin hat das Tempo im Feld erhöht, aber nciht wirklich angegriffen, weil alle anderen hellwach waren. Zwei Runden später versucht Emily Kay (Irland) ihr Glück - und die kommt besser weg!

21:20 Uhr: Scratch der Frauen - Die Schweizerin Michelle Andres attackiert nach fünf der 20 Runden im Scratch. Doch sie kommt nicht richtig weit weg. Zur Rennmitte ist Andres zurück im Feld.

21:15 Uhr: Scratch der Frauen - Lea Lin Teutenberg und die Ausdauer-Fahrerinnen sind an der Reihe. Nach ihrem heftigen Sturz im Scratchrennen vergangene Woche in Paris ist die Deutsche heute wieder mit dabei. Kann sie wieder punkten, um Boden in der Gesamtwertung gut zu machen?

21:06 Uhr: Keirin-Finale der Männer - Jetzt gilt's für Bötticher. Kann der Deutsche die beiden Superstars Lavreysen und Richardson ärgern? Der Niederländer fährt von vorn, Bötticher sitzt dahinter. In der vorletzten Runde attackiert Richardson und Lavreysen wird innen eingebaut! Der Niederländer muss alles geben, aber er kommt nicht mehr weiter vor! Richardson gewinnt das Rennen von vorne vor Ramirez und Bötticher! Lavreysen wird nur Vierter und verliert damit seine Gesamtführung an Richardson um ganze fünf Punkte!

20:58 Uhr: Sprint der Frauen, 2. Halbfinale - Martha Bayona muss jetzt nachlegen, wenn sie im Kampf um den Gesamtsieg keine wichtigen Punkte gegen Gros verlieren will. Doch die Kolumbianerin hat einen brutal schweren Halbfinallauf erwischt: Olena Starikova (Ukraine) und Olympiasiegerin Kelsey Mitchell (Kanada) sind ihre Gegnerinnen. Und die Ukrainerin macht es superstark! Mitchell fährt zwar vorne, doch Starikova rückt zwei Runden vor Schluss an die Spitze und beschleunigt für einen langen Sprint. Mitchell versucht in der Schlussrunde gegenzuhalten, genau wie von hinten Bayona. Doch außen herum kommen beide nicht mehr richtig heran an Starikova, so dass die Ukrainerin ins Finale einzieht!

20:54 Uhr: Sprint der Frauen, 1. Halbfinale - Mathilde Gros im niederländischen Sandwich: Die französische Weltmeisterin trifft auf Shanne Braspennincx und Steffie van der Peet. Braspennincx attackiert in die Schlussrunde hinein, aber Gros behält die Nerven und schließt das Sprinterloch auf der Gegengeraden, um dann auf der Zielgeraden vorbeizuzehen. Sieg für Gros, Finale für Gros!

20:51 Uhr: Scratch der Männer - Es gelingt! Perrett hängt Malcharek zwar noch ab und schafft allein den Rundengewinn. Doch auch der Deutsche hält durch und schafft es als Zweiter ins Ziel! Sieg für Perrett, Malcharek Zweiter im Scratch - bärenstark!

"Super stark!" Malcharek attackiert und stürmt zu Rang zwei

20:49 Uhr: Scratch der Männer - Rundengewinn für Malcharek und Perrett? Nein, nicht ganz. Das Duo war acht Runden vor Schluss fast dran am Schwanz des Hauptfeldes, doch dann wurde dort nochmal beschleunigt. Die Lücke ist nicht zugegangen und jetzt kämpft das Duo ums Überleben bis zum Zielstrich! Vier Runden noch!

20:47 Uhr: Scratch der Männer - Fünf Runden bleibt es ruhig, dann aber attackiert Moritz Malcharek mit viel Schwung und nimmt den Briten William Perrett mit. Das Duo fährt schnell eine halbe Runde Vorsprung heraus. Gelingt der Rundengewinn?

20:43 Uhr: Scratch der Männer - 20 Runden, also fünf Kilometer mit 18 Mann auf der Bahn, und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. So einfach sind die Regeln der ersten Ausdauer-Disziplin des heutigen Abends. Moritz Malcharek ist der deutsche Hoffnungsträger. Kann er heute, wie auf Mallorca und in Berlin, nochmal mit einem Rundengewinn begeistern?

20:38 Uhr: Die sechs Finalisten im Keirin heißen also Lavreysen, Rudyk, Richardson, Ramirez, Bötticher und Quintero. Wie im Sprint-Turnier der Frauen, so sind auch im Keirin der Männer also die Top 6 der Sprint League alle noch mit dabei!

20:36 Uhr: Keirin der Männer, Heat 3 - Harrie Lavreysen (Niederlande) ist an der Reihe und trifft auf Mikhail Yakovlev (Israel), Thomas Cornish (Australien), Mateusz Rudyk (Polen), Tom Derache (Frankreich) sowie Jair Tjon En Fa (Surinam). Der Niederländer fährt von der sechsten Position los, rückt aber schon in der letzten Derny-Runde nach vorne und eröffnet damit früh das Rennen. Er setzt sich dann an zweite Stelle hinter Rudyk, um schließlich eingangs der Schlussrunde die Führung zu übernehmen. Mit zwei Radlängen Vorsprung gewinnt Lavreysen völlig überlegen vor Rudyk!

20:32 Uhr: Keirin der Männer, Heat 2 - Matthew Richardson (Australien) bekommt es mit Jeffrey Hoogland (Niederlande); Rayan Helal (Frankreich), Mohd Azizulhasni Awang (Malaysia), Hamish Turnbull (Großbritannien) und Santiago Ramirez (Kolumbien) zu tun. Der Australier ist der große Favorit, aber dieser Lauf dürfte insgesamt enger werden, als der zuvor. Denkste! Richardson und Ramirez rauschen souverän auf die ersten beiden Plätze, lassen keinem anderen eine Chance.

20:27 Uhr: Keirin der Männer, Heat 1 - Bötticher fährt von vorne und am Ende der ersten Runde eröffnet Nakano das Rennen. Er stürmt an die Spitze und Bötticher verteidigt dahinter Rang 2. In der Schlussrunde aber ist der Deutsche dann doch der Stärkste und zieht wieder vorbei, um schließlich mit einer Radlänge Vorsprung vor dem Kolumbianer zu gewinnen. Bötticher und Quintero sind im Finale!

20:24 Uhr: Weiter geht es mit dem Keirin der Männer. Gleich im ersten Heat ist dort jetzt Stefan Bötticher an der Reihe! Der Deutsche trifft auf Santiago Quintero (Kolumbien), Shinji Nakano (Japan), Esow Esow (Indien), Sergey Ponomaryov (Kasachstan) und Jai Angsuthasawit (Thailand).

20:22 Uhr: Die sechs Halbfinalistinnen im Sprint der Frauen heißen Gros, Bayona, Mitchell, Braspennincx, Starikova und van der Peet. Keine Überraschung heute, die Top 6 der Sprint League sind alle noch dabei.

20:20 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 6 - Und noch ein Duell: Hetty van de Wouw (Niederlande) gegen Mathilde Gros (Frankreich), die Gesamtführende. In diesem letzten Erstrundenlauf fehlt die verletzte Sophie Capewell. Und jetzt kommt es fast zu echten Stehversuchen: Gros und van de Wouw rollen im Schritttempo durch die erste Runde, dann wird im zweiten Umlauf beschleunigt, doch Gros lässt ihre Kontrahentin nicht vorbei und siegt schließlich souverän von vorne. Gros im Halbfinale!

20:17 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 5 - Es kommt zum Duell, weil Lea Friedrich bekanntermaßen krankheitsbedingt nicht mehr dabei ist in der Track Champions League. Sie wäre hier jetzt auf Laurine van Riessen (Niederlande) und Martha Bayona (Kolumbien) getroffen. Die Zwei fahren den fünften Halbfinalplatz jetzt untereinander aus. Van Riessen startet vorne und hält Bayona weit oben an der Bande. In der Schlussrunde eröffnen beide gleichzeitig den Sprint und Van Riessen ist lange vorn, doch mit dem Tigersprung zur Ziellinie kommt die Kolumbianerin doch noch vorbei. Bayona steht im Halbfinale!

20:14 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 4 - Kelsey Mitchell aus Kanada ist die klare Favoritin im vierten Lauf der 1. Runde gegen die Spanierin Helena Casas und die Britin Emma Finucane. Mitchell übernimmt die Führung früh und fährt dann von vorne souverän zum Sieg, mit einer Maximalleistung von 1.332 Watt. Mitchell steht im Halbfinale!

20:11 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 3 - Pauline Grabosch ist an der Reihe. Die Deutsche bekommt es mit Daniela Gaxiola (Mexiko) und Shanne Braspennincx (Niederlande) zu tun. Schafft sie es heute, über die 1. Runde hinauszukommen? Grabosch rollt an der Spitze durch die erste Runde während sich dahinter Gaxiola und Braspennincx belauern. Die Niederländerin beschleunigt Mitte der zweiten Runde und reißt eine Lücke. Grabosch kann nicht ganz ans Hinterrad und kommt zwar in der Schlusskurve mit höherer Geschwindigkeit im Windschatten nochmal heran, aber es reicht nicht ganz: Braspennincx siegt!

20:07 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 2 - Taky Marie-Divine Kouamé aus Frankreich fährt gegen die Ukrainerin Olena Starikova und Miriam Vece aus Italien. Die Französin fährt von vorne, doch in der zweiten Runde schiebt sich Starikova nach vorne - und macht es dann ganz souverän. Die Ukrainerin setzt sich mit einer Radlänge Vorsprung durch. Starikova im Halbfinale.

20:04 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 1 - Schon Ende der ersten Runde streiten sich die Drei um die vorderste Position. Jede war da inzwischen kurz, bevor in Runde 2 dann van der Peet von vorne am stärksten zieht. Los versucht im Windschatten gegenzuhalten, muss sich aber geschlagen geben. Van der Peet zieht ins Halbfinale ein!

20:00 Uhr: Es ist soweit! Der Abend beginnt mit dem Sprint-Turnier der Frauen. Im ersten Heat der 1. Runde trifft die Polin Urszula Los auf die Niederländerin Steffie van der Peet und die Irin Orla Walsh.

19:55 Uhr: Die Briten und Britinnen im Track-Champions-League-Starterfeld rollen durch das Londoner Velodrom und dürfen den heimischen Fans nochmal zuwinken, bevor es gleich los geht mit der Renn-Action.

19:45 Uhr: 15 Minuten noch bis es hier im Lee Valley Park losgeht! Die Hauptlichter sind aus, die Lightshow hat begonnen und die Spannung steigt!

INFO: Hier ist der Ablaufplan des vierten Abends in der UCI Track Champions League 2022 in London:

20:01 Uhr: Sprint / Frauen, 1. Runde

20:24 Uhr: Keirin / Männer, 1. Runde

20:45 Uhr: Scratch / Männer

20:52 Uhr: Sprint / Frauen, Halbfinals

21:02 Uhr: Keirin / Männer, Finale

21:12 Uhr: Scratch / Frauen

21:23 Uhr: Sprint / Frauen, Finale

21:27 Uhr: Sprint / Männer, 1. Runde

21:52 Uhr: Elimination / Männer

22:08 Uhr: Keirin / Frauen, 1. Runde

22:26 Uhr: Sprint / Männer, Halbfinals

22:37 Uhr: Elimination / Frauen

22:55 Uhr: Keirin / Frauen, Finale

23:03 Uhr: Sprint / Männer, Finale

