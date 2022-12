Imhof ist an der Spitze der Endurance League punktgleich mit dem Spanier Sebastian Mora. Beide haben 99 Zähler auf ihrem Konto und nur sechs Punkte Vorsprung auf den Kanadier Mathias Guillemette.

Für einen Sieg in einem der beiden Rennen des Abends pro Kategorie gibt es neben 1.000 Euro Preisgeld vor allem 20 Punkte für die Gesamtwertung. Der Zweite bekommt jeweils 17 Zähler, der Dritte 15. So geht es runter bis zu einem Punkt für Rang 15.

Ad

Der Gesamtsieg ist ganze 25.000 Euro wert. Ein guter Grund, am Samstagabend noch einmal alles in die Waagschale zu werfen.

UCI Track Champions League Duell der Sprintstars und zwei starke Deutsche - so lief der Abend VOR 7 STUNDEN

Gleichzeitig wird es aber auch im Kampf um die Top 5 der Endurance League noch eng und gerade aus deutscher Sicht interessant: Moritz Malcharek ist mit 75 Punkten Siebter der Liga und hat nur zwei Zähler Rückstand auf den Fünften Oliver Wood – allerdings auch nur drei Vorsprung auf den Neuntplatzierten Matthijs Büchli (Niederlande).

Insgesamt nicht so eng beisammen, dafür aber an der Spitze extrem spannend ist die Sprint League der Männer: Richardson nahm Lavreysen die Gesamtführung am Freitagabend um zwei Punkte ab.

Im direkten Duell der Beiden steht es aber 4:4 und der niederländische Titelverteidiger wird am Samstag alles daran setzen, sich das Hellblaue Trikot zurückzuholen.

"Ich werde mich so gut wie möglich erholen, den ganzen Tag im Bett liegen. Und dann gehe ich von Rennen zu Rennen. Es sind nur zwei Punkte, alles ist möglich", fasste der mehrfache Weltmeister die Lage zusammen.

Bötticher Dritter bei Richardson-Sieg im Keirin - Lavreysen patzt

Erholung ist für alle Fahrer und Fahrerinnen der vier UCI Track Champions League-Kategorien am Samstag das Zauberwort. Nach den intensiven Belastungen der letzten drei Wochenenden und vor allem vom Freitagabend wird der Kampf um die Champions-League-Krone am Samstag vor allem auch dadurch entschieden werden, wer noch frisch genug am Start steht.

Kräfte gespart hat am Freitag unfreiwilligerweise Stefan Bötticher. Der Gesamtdritte der Sprint League wurde zunächst zwar starker Dritter im Keirin, schied anschließend aber im Sprint-Turnier in der 1. Runde überraschend aus und hatte dadurch knapp 90 Minuten früher Feierabend als Lavreysen und Richardson. Gut möglich, dass ihm das am Samstagabend entgegenkommt und er vielleicht sogar noch einen Rennsieg anpeilen kann.

Gros vs. Mitchell und Valente vs. Archibald

Die Frauen-Ligen sind beide bereits etwas klarer sortiert. Doch die Geschehnisse vom Freitagabend legen nahe, dass sich auch dort noch einiges tun könnte. Weltmeisterin Mathilde Gros hat in der Sprint League zwar neun Punkte Vorsprung auf Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada sowie 15 auf die Niederländerin Shanne Braspennincx. Doch die Französin strauchelte am späten Freitagabend im Keirin-Finale, wirkte dort entkräftet – Stichwort Erholung.

Noch deutlicher an Boden verloren hat allerdings Katie Archibald, die Titelverteidigerin in der Endurance League der Frauen. Die britische Lokalmatadorin wurde in der Elimination nur Siebte und musste von außen zusehen, wie Spitzenreiterin Jennifer Valente souverän zum nächsten Sieg marschierte.

Die US-Amerikanerin hat vor dem Final-Abend acht Punkte Vorsprung auf Archibald. Es wird auf dieses Duell hinauslaufen, denn Anita Stenberg aus Norwegen hat als Drittplatzierte mit 42 Punkten Rückstand schon rein rechnerisch keine Chance mehr auf den Gesamtsieg.

Das könnte Dich auch interessieren: Über Cottbus in die Weltspitze: Richardson kitzelt Lavreysen

"Super stark!" Malcharek attackiert und stürmt zu Rang zwei

London UCI Track Champions League in London heute live im TV, Stream und Ticker VOR 19 STUNDEN