Bahnradsport

Bahnrad-WM 2021: Lea Sophie Friedrich nach ihrem dritten WM-Gold in Roubaix - "Ein Traum für mich"

Lea Sophie Friedrich hat bei der Bahnrad-WM in Roubaix ihr drittes Gold gewonnen. Im Keirin schlug sie am letzten Wettkampftag im Finale die Japanerin Mina Sato und Jana Tyschtschenko vom russischen Verband und avancierte zur erfolgreichsten Athletin in Roubaix. "Es war ein Traum für mich", sagte die 21-Jährige über den Weltmeistertitel im Keirin. Das Interview mit der Goldmedaillengewinnerin.

00:00:42, vor 10 Minuten