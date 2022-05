Damals hatte Ludwigsburg es schon einmal ins Final Four der Champions League geschafft, schloss dieses aber als Vierter ab. Am Sonntag sorgte vor allem Shooting Guard Justin Simon dafür, dass der Sieg nie gefährdet war. Mit 27 Punkten (6 Rebounds, 6 Assists) zeigte der US-Profi seine Saisonbestleistung.

Den erstmaligen Einzug in ein Europapokal-Finale hatte Ludwigsburg am Freitag verpasst, gegen den katalanischen Klub Baxi Manresa unterlag das Team mit 55:63 (35:35). Am Sonntagabend (20.00 Uhr) steigt noch das rein spanische Finale zwischen Manresa und Lenovo Teneriffa, das Holon im ersten Halbfinale recht knapp (78:71) besiegt hatte. Der Sieger erhält eine Million Euro Prämie.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: Bitteres Aus: Bayern verpasst erneut knapp das Final Four

EasyCredit BBL Finaleinzug perfekt: Bayern schaltet Hauptrunden-Primus aus 04/06/2021 AM 20:39

(SID)

Anklebreaker deluxe: Young lässt Knicks-Center ganz alt aussehen

Bundesliga Machtdemonstration im ersten Finalspiel: Alba Berlin vor dem Titelgewinn 26/06/2020 AM 22:03