Publiziert 08/06/2021 Am 15:27 GMT | Update 08/06/2021 Am 16:02 GMT

Der Auftakt findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in Berlin statt. Für das Format hat Hoeneß kein Verständnis. "Ich finde schon, dass man alles dafür hätte tun müssen, dass man da zumindest ein paar Tage mehr hat", sagte der frühere Klubboss, auch wenn man derzeit in einer Situation sei, "von der wir alle hoffen, dass sie nie mehr passiert".

Ein Highlight zum Abschluss der Saison könne das Finale unter diesem Umständen "nicht sein. Es wird darum gehen, wer noch ein bisschen mehr aus sich herausholen kann."

Das könnte Dich auch interessieren: Play-off-Trauma der Mavericks hält an: Aus in Spiel sieben

EasyCredit BBL Titelverteidiger Alaba Berlin folgt Bayern ins Endspiel 05/06/2021 AM 20:53

(SID)

Air Jordan und King James: Wie die Superstars bei Olympia dominierten

NBA NBA-Legende attackiert Schröder: "Besitzt nicht die Siegermentalität" 05/06/2021 AM 10:45