Live in der Allianz Arena hat der vielbeschäftigte Trinchieri noch kein Spiel verfolgen können, aber auch das steht auf dem Zettel des erfahrenen Trainers, der sein Team in der vergangenen Saison in die Play-offs der EuroLeague und zum Pokalsieg führte. Besonders beeindruckt ist er bei den Fußballern neben den deutschen Nationalspielern Joshua Kimmich und Manuel Neuer auch von Stürmerstar Robert Lewandowski.

Er sei geradezu "schockiert" von der Effizienz des Polen, sagte Trinchieri: "Er ist wie eine Jukebox: Du musst nur eine Münze reinstecken und bekommst etwas heraus."

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: "Dann ist es scheiße von mir": Nagelsmann verspricht Musiala mehr Einsatzzeit

Fußball Neue Abwehr, Müller draußen: Nagelsmann rotiert gegen Benfica GESTERN AM 19:00

(SID)

Nagelsmann schwärmt von Lewandowski: "Jetzt peilen wir 100 Tore an"

EuroLeague Bayern-Basketballer bezwingen Mailand 26/10/2021 AM 22:56