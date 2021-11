Aktuell erhielten einfach andere Spieler wie Leroy Sané, Serge Gnabry oder Kingsley Coman den Vorzug, weil sie "etwas stabiler" seien und es daher "verdient" hätten zu spielen.

"Er ist Spieler bei Bayern München und da ist die Konkurrenz schon ein bisschen größer als bei dem ein oder anderen Verein", ergänzte Nagelsmann, der zugleich betonte, dass er mit den Leistungen Musialas sehr zufrieden sei.

"Wir sind noch früh in der Saison und es geht für ihn darum, diese Schritte zu durchgehen, die Leroy, Serge, Kingsley und Thomas als junge Spieler gemacht haben. Das ist bei Jamal nicht anders. Keiner zweifelt an seiner Qualität", erklärte der Bayern-Coach, der am Dienstag gegen Benfica nach seiner Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie stand.