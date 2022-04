Zuvor hatte München drei Pleiten nacheinander kassiert. Bereits im Vorjahr hatten sich die Bayern als erste deutsche Mannschaft überhaupt für das Viertelfinale qualifiziert. Dort war der Bundesligist jedoch Armani Mailand knapp im fünften Spiel unterlegen.

"Zweimal in die Play-offs einzuziehen, ist eine große Leistung für diesen Klub", sagte Trinchieri: "Dieses Jahr war sehr holprig. Ich bin stolz auf meine Spieler. Wir verdienen diese Playoffs. Ich denke, das Beste wird noch kommen." Vor den Viertelfinals stehen für die Münchner noch drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase an.

Ad

Der deutsche Meister Alba Berlin verpasste hingegen die Play-offs. Der Pokalsieger unterlag Titelverteidiger Anadolu Istanbul mit 77:87 (39:36) und verspielte damit die letzte Chance auf das Weiterkommen.

EuroLeague EuroLeague suspendiert russische Teams 28/02/2022 AM 17:26

Oscar da Silva war mit 20 Punkten bester Schütze der Berliner, die sich nach zuvor zwei Siegen in Folge wieder Chancen auf das Weiterkommen ausgerechnet hatten.

Das könnte Dich auch interessieren: Sportkarriere bei den eigenen Kindern? Das sagt Nowitzki

(SID)

Anklebreaker deluxe: Young lässt Knicks-Center ganz alt aussehen

EuroLeague Erschreckende Quote aus dem Feld: Bayerns Siegesserie reißt in Piräus 15/12/2021 AM 21:42