Das Entscheidungsspiel im Kampf um das Finalturnier in Belgrad (19. bis 21. Mai) findet am Dienstagabend (21:00 Uhr) in Barcelona statt.

Ein deutsches Team stand noch nie im Finalturnier. Die Bayern hatten im Vorjahr als erstes deutsches Team die Play-offs der europäischen Königsklasse erreicht. Im Viertelfinale war damals gegen Armani Mailand nach fünf Spielen Endstation.

Ad

Dass die Münchner in diesem Jahr erneut nach dem Halbfinal-Ticket greifen, ist eine Überraschung. Nachdem der FC Bayern die Serie mit einem Sieg im zweiten Spiel (90:75) ausgeglichen hatte, brachte Barca Spiel drei seriös nach Hause (66:75).

Basketball BBL: Paulding mit Gala zum Abschied - Bonn bleibt vorn VOR EINER STUNDE

Trinchieri glaubte vor dem Spiel am Freitagabend im Audi-Dome aber weiter an das Weiterkommen: "Wir sind immer noch in der Serie", hatte der Coach gesagt.

Und die Bayern spielten groß auf. Angetrieben vom besten FCB-Werfer Nick Weiler-Babb (12 Punkte) erspielten sich die Gastgeber früh einen zweistelligen Vorsprung. Die Katalanen hatten vor allem in der Offensive gewaltige Probleme, im dritten Viertel gelangen dem Starteam gerade einmal neun Punkte.

Der Frust war unübersehbar, die Bayern brachten den Erfolg in der Folge locker und cool über die Zeit.

Das könnte Dich auch interessieren: Sportkarriere bei den eigenen Kindern? Das sagt Nowitzki

(SID)

Basketball Frauen-Basketball: Eisvögel Freiburg erstmals Meister VOR 3 STUNDEN