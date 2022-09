Gleiches gilt für Serbien.

Angeführt von Nikola Jokic, wertvollster Spieler der abgelaufenen zwei Hauptrunden in der nordamerikanischen Profiliga NBA, bezwang der Favorit in Gruppe D die Auswahl Finnlands in Prag mit 100:70 (62:34) und hat durch den dritten Erfolg ebenfalls das Ticket für das Achtelfinale in Berlin sicher.

Jokic, Starspieler der Denver Nuggets, kam auf 13 Punkte und 14 Rebounds.

Topscorer der Partie war der Finne Lauri Markkanen mit 18 Zählern.

(SID)

