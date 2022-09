Den überraschenden 107:96-Erfolg der deutschen Auswahl gegen Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo hat ein Teil der griechischen Fans zu beschämenden Angriffen auf Dennis Schröder und seine Familie veranlasst.

"100 griechische Fans haben mir, Dennis und meinen Kindern den Tod gewünscht", zitiert die "Bild" Ellen Schröder. "Manche sagen auch: Sie würden uns alle umbringen."

Ad

Es seien dermaßen viele Drohungen gewesen, dass man die betreffenden User "alle gar nicht anzeigen" könne, so die Ehefrau des Basketball-Stars in einem Live-Video auf Instagram.

Europameisterschaft Herbert nach Halbfinal-Coup: "Dennis wollte meine Kreditkarte" VOR 4 STUNDEN

Dennis Schröder selbst reagierte nach der Partie ebenfalls mit deutlichen Worten auf die Attacken.

"Griechische Fans. Verrückte Atmosphäre heute Abend. Ich kann von Spielern eine ganze Menge verkraften, aber Hure oder so etwas über meine Familie zu sagen, geht gar nicht. Es ist falsch, also sagt mir bitte nicht, wie ich darauf zu reagieren habe. Bleibt alle gesegnet", schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story.

Sportlich geht es für Schröder und Kollegen am Freitag weiter - dann kämpft Deutschland gegen Weltmeister Spanien um den Einzug ins EM-Finale.

Das könnte Dich auch interessieren: Bärenstark! Deutschland düpiert Griechen um NBA-Star Antetokounmpo

"First-Hit-Mentality": Schröder analysiert Halbfinal-Einzug

Europameisterschaft Sensationelle Leistung! Deutschland stürmt ins EM-Halbfinale VOR 15 STUNDEN