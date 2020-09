1998 verpflichteten die Dallas Mavericks im Zuge des NBA-Drafts einen gewissen Dirk Nowitzki und wenig später Steve Nash in Form eines Trades. Gemeinsam führten die guten Freunde die Dallas Mavericks aus der Bedeutungslosigkeit und wurden im Laufe ihrer Karrieren jeweils zum MVP der Liga gewählt.

Wenn es nach Nash, dem neuen Head Coach der Brooklyn Nets, ginge, wäre dieses Duo ab der kommenden Saison wieder vereint gewesen. Wie der gut informierte Marc Stein von der "New York Times" berichtet, hätte der 46-jährige Nowitzki gerne als Assistenz-Coach zu den Nets mitgebracht. Doch Nowitzki, der seine Karriere 2019 beendete, soll sich noch nicht für eine Rückkehr bereit gefühlt und deshalb vorerst abgesagt haben.

So steht mit Jacque Vaughn, der Brooklyn in dieser Saison bereits interimsweise als Head Coach betreut hatte, zunächst nur ein Assistant Coach im Trainerteam für die neue Saison fest. Mit Nash, der seine erste Station als Trainer antritt, und den wiedergenesenen Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving werden den Nets in der kommenden Saison gute Chancen auf den Titel ausgerechnet.